Fiesta cubana en la Plaza de Moaña

El Alto de la Plaza de abastos de Moaña acoge hoy una Festa cubana, desde las 18:00 horas hasta las 03:00 de la madrugada con música cubana en directo y gastronomía del país. La entrada es gratuita. Está organizada por la Comunidad cultural Vibra en clave y el Concello de Moaña. Habrá sesiones de Dj, talleres de baile y animaciones para todas las edades.