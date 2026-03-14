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Fiesta cubana en la Plaza de Moaña

El Alto de la Plaza de abastos de Moaña acoge hoy una Festa cubana, desde las 18:00 horas hasta las 03:00 de la madrugada con música cubana en directo y gastronomía del país. La entrada es gratuita. Está organizada por la Comunidad cultural Vibra en clave y el Concello de Moaña. Habrá sesiones de Dj, talleres de baile y animaciones para todas las edades.

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