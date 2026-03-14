El I Encontro de Artesáns incluye un concurso de piezas

La Asociación sin ánimo de lucro Jamming Morrazo organiza el I Encontro de Artesáns solidario de Galicia en Moaña, que se celebrará el fin de semana del 20 al 22 de marzo en el Alto de la Plaza de abastos y que incluye el concurso «Mulleres migrantes», con piezas originales que realizarán los 16 participantes inscritos en el evento. La pieza ganadora, votada por el público, será expuesta en el Concello.

El programa incluye un mercado abierto al público, obradoiros infantiles, música en directo y charlas profesionales. Ayer fue presentado en el Concello con la edil de Promoción, Coral Ríos.