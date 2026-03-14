O Rompeolas
La Embajada de Cangas con las «As mulleres eleitas en Cabo Verde.
Fue la institución la que ofreció ayer una comida al colectivo de mujeres, entre ellas la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que se encuentran en el citado país africano celebrando el II Encontro de Mulleres Electas. As Elexidas. Mujeres políticas de Cabo Verde, Mozambique y Galicia.
Los vecinos que desokupan en Moaña
La fuerte oposición vecinal, su amenaza y también el pago del impuesto revolucionario propició una solución lo menos traumática a okupación de una casa de O Real, en Moaña. Porque la Justicia es lenta, demasiado lenta en estos casos, así que los vecinos se tienen que unir para buscar soluciones. Los gobiernos deben legislar para que en estos casos la Justicia sea rápida, contundente, además de justa.
El secreto mejor guardado de O Hío
No me digan que no es curioso que nadie sepa a quién pertenece en famoso atrio de O Hío. La Iglesia dice que suyo no es (algo milagroso, por cierto), los vecinos más longevos del lugar lo ignoran y nadie salió a reclamarlo como suyo. Tampoco es el Concello de Cangas. Se revisaron los archivos que hay en las mazmorras del consistorio y no aparece por ninguna parte que la zona sea suya. Es una incógnita maravillosa, el secreto mejor guardado de Cangas. A ver si con el expediente ese de investigación aparece algo. A lo mejor aún da tiempo a alguien a actuar con rapidez y ponerlo a su nombre.
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