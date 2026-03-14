El Concello arregla las aceras de la avenida de Vigo

El Concello de Cangas procederá a arreglar la próxima semana las aceras de la avenida de Vigo y de la calle Atranco. Lo hará con fondos propios, con una inversión que alcanza los 20.000 euros. Las aceras en la avenida de Vigo son de competencia de la Xunta de Galicia. La concejala de Obras, la socialista Sagrario Martínez, afirma que la reparación es urgente y que no puede esperar a que actúe la Xunta.

Por lo que se refiere a las aceras del entorno de la rotonda de O Gordo y de las de Lidl, AXI contestó a la alcaldesa que las del Lidl son responsabilidad de Unión Fenosa Distribución y que ya se pusieron en contacto con ellos, mientras que las otras son de Romero y Pereiro Inversiones, a quien, confirma, ya se denunció.