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Billy King en la Capela

El espacio expositivo de la Capela do Hospital en Cangas acoge desde ayer la obra del artista vigués Billy King

Billy King, ayer en la exposición de su obra en la Capela do Hospital.. | FDV

Billy King, ayer en la exposición de su obra en la Capela do Hospital.. | FDV

Cristina González

Cangas

Sus cuadros de Stencil Art, realizados con aerosoles de colores vivos, con los elementos de la cultura Pop y logotipos de grandes corporaciones con nuevos significados, los hacen únicos. El iconocloata, artista , músico, compositor y productor musical vigués, Billy King, inauguró ayer la exposición «Pop subversivo& aerosoles», que permanecerá abierta hasta el domingo 23 de marzo.

Sus trabajos de Billy King, dueño desde hace tres décadas de la mítica sala La Iguana de Vigo y fundador del grupo musical The Killer Barbies, han sido catalogados dentro del Pop Arte, Surrealismo Pop , el Street Art o el también llamado Vandalismo ilustrado.

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