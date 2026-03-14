Billy King en la Capela

Sus cuadros de Stencil Art, realizados con aerosoles de colores vivos, con los elementos de la cultura Pop y logotipos de grandes corporaciones con nuevos significados, los hacen únicos. El iconocloata, artista , músico, compositor y productor musical vigués, Billy King, inauguró ayer la exposición «Pop subversivo& aerosoles», que permanecerá abierta hasta el domingo 23 de marzo.

Sus trabajos de Billy King, dueño desde hace tres décadas de la mítica sala La Iguana de Vigo y fundador del grupo musical The Killer Barbies, han sido catalogados dentro del Pop Arte, Surrealismo Pop , el Street Art o el también llamado Vandalismo ilustrado.