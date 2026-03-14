Alertan de caídas en el talud de A Borna al campo de fútbol

Los taludes están generando problemas en Moaña. Al desprendimiento ocurrido en el de la Autovía de O Morrazo en A Xalde de Arriba, ahora se suma la alerta que está provocando los desprendimientos de tierra en el talud de la carretera de la Rúa da Granxa, en A Borna, en Domaio. El vecino de la zona y exportavoz del PP, Javier Carro, asegura que el Concello debe de preocuparse de mantener este talud, que llega a los 150 metros de altura y por donde se accede desde la carretera general en A Borna al campo de fútbol. Dice que por esta razón se trata de un vial muy transitado, incluso circulan autobuses con dirección a San Lourenzo.

Señala que los problemas comenzaron con lo que fue al principio una limpieza de arbolado y acabó con un movimiento de tierra «sin ver ningún cartel de obra» que dejó en situación peligrosa este talud y en peligro de derrumbe la parte de arriba del vial «en donde se ve claramente como el muro que tenía desde su construcción ya sufrió derrumbes desde una altura de 20-25 metros".

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JavierCarro asegura que hasta en tres ocasiones acudió la Policía Local y no cree que las obras se deban sólo a la tala de la arboleda, ya que se hizo una rampa de subida desde la parte baja, de unos 10 metros, para conectar el terreno con la Rúa da Granxa, lo que provocó la retirada de tierras y que ocurrieran caídas del muro.