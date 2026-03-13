A la venta el libro del Cristo Resucitado
La Hermandad del Cristo Resucitado de Cangas pone el libro que saca todos los años para que pueda ser adquirido. Está previsto que lo haga ya hoy en la calle Eugenio Sequeiros, entre la inmobiliaria y la parafarmacia que hay en la zona. La previsión es que el puesto también se abra los martes. Es decir, los martes y los viernes se podrá adquirir el libro del Cristo Resucitado.
