Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta-LyonDirecto guerra Oriente PróximoPadres PonteareasHeridos crucero frente a GaliciaRestricciones Hostelería VigoPodenco Abandonado MosMayor camping autocaravanas Galicia
instagramlinkedin

A la venta el libro del Cristo Resucitado

La Hermandad del Cristo Resucitado de Cangas pone el libro que saca todos los años para que pueda ser adquirido. Está previsto que lo haga ya hoy en la calle Eugenio Sequeiros, entre la inmobiliaria y la parafarmacia que hay en la zona. La previsión es que el puesto también se abra los martes. Es decir, los martes y los viernes se podrá adquirir el libro del Cristo Resucitado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents