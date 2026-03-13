Sanidad
El PSOE critica la «racanería» del PP al negar a Bueu el bus a Montecelo
Castro defendió en el Parlamento la extensión de la línea de Marín
La diputada socialista en el Parlamento de Galicia, Paloma Castro, calificó ayer de «racanería política» del PP su negativa a apoyar la propuesta del PSOE, defendida ayer en la Comisión de Sanidade, para que la Xunta extienda hasta Bueu la línea de autobús que conecta el Concello de Marín con el hospital de Montecelo. Castro defendió la propuesta como «razoable, viable e xusta» y garantiza el acceso a los servicios sanitarios en igualdad de condiciones.
La parlamentaria explicó que se trata de una medida simple que pasa por extender apenas 3 kilómetros un servicio de transporte público que ya existe y que resolvería una cuestión de «xustiza social» ya que ayudaría a garantizar la igualdad de oportunidades para acceder a la atención sanitaria «vivan onde vivan».
Explicó que los 12.000 habitantes de Bueu están obligados a utilizar el vehículo privado o el autobús a Pontevedra y coger un transbordo a Montecelo, cuando el concello limítrofe de Marín sí cuenta con una conexión directa al hospital. Advirtió que se trata de una reivindicación que apenas tiene un coste económico y depende de la voluntad política. Alertó de que no puede haber ciudadanos de primera y de segunda en el acceso a la sanidad.
