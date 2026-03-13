PP y PSOE reclaman más Policía y el Concello esgrime el descenso de delitos

La corporación de Moaña celebró ayer el pleno extraordinario convocado a petición del PP a raíz «de la inseguridad» de los últimos años, sobre todo en zonas como O Real, A Canexa, A Miranda y varios puntos en el paseo de la Alameda. El portavoz del PP, Alfonso Piñeiro, alerta de las continuas quejas vecinales. «Es la realidad que perciben los vecinos, más allá de los datos macro». Le pidió a la alcaldesa más medios para la Policía Local y que solicite a Interior más dotación para el cuartel de la Guardia Civil. Asegura que la situación empeoró en los últimos meses y plantea «más de una patrulla por las noches». Por el PSOE Mario Rodríguez reconoce la inseguridad que sienten los vecinos y carga contra la alcaldesa, Leticia Santos, como «responsable de la Policía». Considera imposible atender Moaña «con solo 19 policías» y dice que la villa debería tener más de 35 agentes.

El jefe de la Policía Local, Manuel García, explicó que desde 2023 se intensificó el patrullaje en las zonas más conflictivas –en las que «es normal que los vecinos estén preocupados»– con presencia policial casi 24 horas al día para disuadir y lo van haciendo en cada barrio con estos problemas.

Después la alcaldesa, Leticia Santos, relató las cifras señalando un descenso de 50 infracciones penales en el último año, «es decir, una bajada de la criminalidad del 8,7%». Según los datos de la Subdelegación del Gobierno en Moaña se registraron 522 infracciones penales en 2025, frente a las 524 del ejercicio anterior. De ellas 478 son infracciones de tráfico, por lo que no son delito. Argumentan que Moaña «continúa siendo un concello con buenos indicadores de seguridad ciudadana, que además mejora sus datos». El 86,7% de las infracciones penales se corresponden a robos de pequeña entidad y hurtos y en el 63% de los casos se detuvo a los responsables.

Los datos desvelan también que más del 80% de estos delitos están vinculados a solo tres o cuatro individuos, «llegando una sola persona a acumular más de la mitad de las imputaciones. Sabemos quienes son. La solución es complicada porque muchos tienen adicción a las drogas y sin recursos económicos», matizó después el jefe de la Policía. Entiende que los vecinos tengan «sensación de impunidad» porque se trata de delitos que en muchos casos no tienen consecuencias penales inmediatas. «Yo no puedo quitarlos de la calle. Tiene que ser un juez», replicó García. Apela a que los vecinos y testigos denuncien los hurtos y otros ilícitos para que puedan llegar ante al juzgado con más pruebas y reducir la reincidencia.

Para la edil del BNG María Ortega, el PP está «construyendo un relato de inseguridad que genera crispación social», acusación ante la que se revolvió Piñeiro.