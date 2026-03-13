Servicios urbanos
Poda para abrirle paso a la Semana Santa
G.M.P.
La poda de árboles en el centro urbano de Cangas sigue su curso con la intención de rematar antes de recibir a la primavera. Esta semana los trabajos se centran en los plátanos de sombra de la calle Eugenio Sequeiros próximos a la plaza de abastos y la Casa da Bola para facilitar el tránsito de los pasos procesionales de la Semana Santa.
