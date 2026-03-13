Los okupas de Moaña abandonan la casa de O Real tras la presión vecinal

"Estoy muy agradecida a todos los vecinos y a las fuerzas del orden", asegura María Nieves Pena, que pronto cumplirá 79 años, y es la dueña de la casa unifamiliar de la calle Méndez Núñez, en el barrio de O Real, en Moaña, que a última hora de ayer vio por fin cómo la pareja -un hombre y una mujer- que desde hacía mes y medio okupaba el inmueble, se marchaba. La abandonó de forma voluntaria, firmando un papel con la Guardia Civil, y después de una jornada en la que se produjo a primera hora de la tade un fuego en la vivienda que movilizó a Policía Local, Guardia Civil y Bomberos de O Morrazo como también a un nutrido grupo de vecinos, molestos desde hace semanas con la situación de altercados y robos que se estaban produciendo en el barrio desde la okupación y presionaban para que se fueran del inmueble. Fueron horas de negociación por parte de dos vecinas, una de ellas la responsable de Protección Civil, Mónica Chaves, para que el moañés y su pareja, que viven en esta situación por culpa de su adicción a las drogas, abandonaran la casa. Pedían comida y 50 euros, llegaron incluso a pedir más dinero hasta los 100 euros, pero el acuerdo fue comida y 50 euros y finalmente aceptaron.

Los okupas abandonaron la casa a última hora de la tarde en dirección a orillamar, pero dejaron bolsas con enseres personales en el salido de la casa, que los vecinos les llevaron después a ellos. En la zona de orillamar y con presencia de Guardia Civil firmaron el papel de abandono voluntario y les entregron la comida y el billete de 50 euros que les dio la propietaria de la casa. Ya de noche, la dueña, con una hija, entraron en la vivienda y dice que aquello es "terrorífico. No llega un camión para llevar todo lo que dejaron. La casa está llena de excrementos, vajillas rotas, el olor es horrible. Da pánico". No se podía entrar sin mascarilla. Añade que el taller de carpintería que tenía la vivienda en el bajo está destrozado "vendieron todo".

Pleno sobre inseguridad en Moaña

Precisamente ayer en Moaña se celebraba por la tarde un pleno extraordinario, solicitado por el PP, para debatir sobre la situación de inseguridad en el municipio en el que los populares y el PSOE pidieron más policías municipales.

Además de en O Real, los populares denunciaban la constante situación de inseguridad en otros lugares como A Canexa, A Miranda y varios puntos en el paseo de la Alameda. El portavoz del PP, Alfonso Piñeiro, alertó de las continuas quejas vecinales. «Es la realidad que perciben los vecinos, más allá de los datos macro». Le pidió a la alcaldesa más medios para la Policía Local y que solicite a Interior más dotación para el cuartel de la Guardia Civil. Asegura que la situación empeoró en los últimos meses y plantea «más de una patrulla por las noches». Por el PSOE Mario Rodríguez reconoció la inseguridad que sienten los vecinos y cargó contra la alcaldesa, Leticia Santos, como «responsable de la Policía». Considera imposible atender Moaña «con solo 19 policías» y dice que la villa debería tener más de 35 agentes.

El jefe de la Policía Local, Manuel García, explicó que desde 2023 se intensificó el patrullaje en las zonas más conflictivas –en las que «es normal que los vecinos estén preocupados»– con presencia policial casi 24 horas al día para disuadir y lo van haciendo en cada barrio con estos problemas.

Después la alcaldesa, Leticia Santos, relató las cifras señalando un descenso de 50 infracciones penales en el último año, «es decir, una bajada de la criminalidad del 8,7%». Según los datos de la Subdelegación del Gobierno en Moaña se registraron 522 infracciones penales en 2025, frente a las 524 del ejercicio anterior. De ellas 478 son infracciones de tráfico, por lo que no son delito. Argumentan que Moaña «continúa siendo un concello con buenos indicadores de seguridad ciudadana, que además mejora sus datos». El 86,7% de las infracciones penales se corresponden a robos de pequeña entidad y hurtos y en el 63% de los casos se detuvo a los responsables.

Los datos desvelan también que más del 80% de estos delitos están vinculados a solo tres o cuatro individuos, «llegando una sola persona a acumular más de la mitad de las imputaciones. Sabemos quienes son. La solución es complicada porque muchos tienen adicción a las drogas y sin recursos económicos», matizó después el jefe de la Policía. Entiende que los vecinos tengan «sensación de impunidad» porque se trata de delitos que en muchos casos no tienen consecuencias penales inmediatas. «Yo no puedo quitarlos de la calle. Tiene que ser un juez», replicó García. Apela a que los vecinos y testigos denuncien los hurtos y otros ilícitos para que puedan llegar ante al juzgado con más pruebas y reducir la reincidencia.

Noticias relacionadas

Para la edil del BNG María Ortega, el PP está «construyendo un relato de inseguridad que genera crispación social», acusación ante la que se revolvió Piñeiro.