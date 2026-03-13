La obra del parque Urbano Lugrís obligará a cerrar de forma temporal el aparcamiento

El gobierno local de Bueu, la empresa contratista del nuevo Parque Urbano Lugrís y la dirección de obra mantuvieron esta semana una reunión para perfilar el plan de trabajo para una obra adjudicada por más de 811.000 euros y que tiene un plazo de ejecución estimado de cuatro meses. La intención es comenzar antes de acabar este mismo mes de marzo y uno de los efectos colaterales será el cierre temporal del aparcamiento de As Lagoas.

La adjudicataria es Construcciones Castro, una empresa que ya ejecutó otros proyectos en el ayuntamiento como la Biblioteca Torrente Ballester o la ampliación de los cementerios de Bueu y Beluso. «Cremos que pode cumprir co prazo comprometido, que é de 120 días», apunta el alcalde, Félix Juncal. Antes de proceder al cierre del estacionamiento de As Lagoas desde el Concello esperan acondicionar nuevamente los terrenos de los aparcamientos disuasorios situados en el entorno de la piscina municipal y en la calle Ramón Bares.

La intención de las dos partes es comenzar cuanto antes para que las obras puedan estar concluidas a principios del verano y que no interfieran con la temporada estival, que significa un fuerte incremento de la población y del tráfico debido al turismo y se multiplican los problemas para estacionar.

Financiación

El proyecto del Parque Urbano Lugrís se financia con cargo al Plan Extra de la Diputación de Pontevedra e incluye la creación de espacios de deporte urbano, como un «skate park», un «bowl» o un «park our». La superficie total del ámbito llega a los 5.000 metros cuadrados, donde se delimitarán nuevos senderos y se creará una plaza alrededor del gran plátano situado en límite entre el aparcamiento de As Lagoas y la pista multideporte. «Estamos convencidos de que vai ser unha obra extraordinaria, que suporá unha evolución dentro da propia urbanización de As Lagoas para mellorar a accesibilidade e mobilidade urbana e para crear novos espazos deportivos e de ocio», sostiene el regidor, el nacionalista Félix Juncal.

La obra salió a licitación por algo más de 900.000 euros y durante el periodo de licitación se presentaron cinco empresas.

Noticias relacionadas

Los pliegos establecían dos criterios para la adjudicación: el precio y el tiempo de ejecución. Una de las aspirantes quedó excluida por presentar una oferta superior al tipo de licitación y las otras cuatro coincidieron en el plazo que fue de 120 días o lo que es lo mismo cuatro meses. La mejor propuesta económica fue la de Construcciones Castro, con una rebaja de más de 70.000 euros sobre el presupuesto inicial de licitación.