Arte
Un mural «por la paz» con bandera Palestina en Moaña
Los estudiantes del IES As Barxas de Moaña y las profesoras de arte, en colaboración con el Concello, pintaron un mural en el túnel de acceso a la Praza Lola Diz en el barrio de O Rosal con las letras «PAZ». El diseño es un principito saliendo de una sandía con una bufanda que representa la bandera de Palestina. Según la concejala de Benestar Social, María Sanluis, buscan un llamamiento a la paz «en estos tiempos tan convulsos».
