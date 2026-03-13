Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta-LyonDirecto guerra Oriente PróximoPadres PonteareasHeridos crucero frente a GaliciaRestricciones Hostelería VigoPodenco Abandonado MosMayor camping autocaravanas Galicia
instagramlinkedin

Arte

Un mural «por la paz» con bandera Palestina en Moaña

Un mural «por la paz» con bandera Palestina en Moaña | EPE

Un mural «por la paz» con bandera Palestina en Moaña | EPE

Los estudiantes del IES As Barxas de Moaña y las profesoras de arte, en colaboración con el Concello, pintaron un mural en el túnel de acceso a la Praza Lola Diz en el barrio de O Rosal con las letras «PAZ». El diseño es un principito saliendo de una sandía con una bufanda que representa la bandera de Palestina. Según la concejala de Benestar Social, María Sanluis, buscan un llamamiento a la paz «en estos tiempos tan convulsos».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents