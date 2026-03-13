«A Morada» mantiene la cuota por el uso del recinto para el Millo Corvo

El regreso de la celebración del Encontro Degustación do Millo Corvo a la aldea de Meiro, en donde nació y siempre se celebró hasta el año pasado que se trasladó al casco urbano de Bueu, puede tardar algo más y que el Concello tenga que seguir mediando. Ayer fue la última reunión por parte de la concejala de Turismo, Silvia Carballo, con la presidenta de la Asociación Cultural Meiro, Victoria Martínez, que organiza esta fiesta de Interés Turístico de Galicia, y que ayer rechazaba realizar manifestaciones antes de reunir a la entidad para tomar una decisión.

Sobre el tejado de la Asociación que preside Victoria Martínez está que la fiesta vuelva a la aldea aceptando las condiciones de la Asociación de vecinos A Morada, que es la propietaria del recinto. Su presidente y concejal no adscrito de Bueu, Daniel Chapela, confirmó ayer que la cuota que el año pasado establecieron, de 50 euros por día de uso del recinto, para ayudar a sufragar los gastos del IBI y del seguro que genera este recinto «es irrenunciable». La imposición de esta cuota fue lo que llevó el año pasado a que la fiesta se celebrara en el casco urbano. Chapela asegura que la asociación que preside Victoria Martínez rechaza ayudar a estos gastos a pesar de que debería de contribuir con A Morada, cuyos 50 socios mantienen todo el gasto. Añade que se está hablando de 300 euros al año, lo que supondrían 150 euros para la Asociación de Meiro.

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, asegura que desde el Concello siguen abiertos a la vía del diálogo y del consenso para que la fiesta pueda volver a su lugar de origen y que con ese fin reunieron a las partes. Añade que A Morada sigue con los mismos requisitos del año pasado y que están a la espera de lo que decida la Asociación de Meiro, que el Concello como soporte en la parte de organización del Millo Corvo, para poder instalar cualquier infraestructura necesita obviamente de la autorización de la propietaria del recinto, en este caso es A Morada, que es una asociación que tiene sus socios, y a cuyo nombre escrituraron los terrenos en su momento, a diferencia del recinto de Cela, que es de todos los vecinos.

El alcalde deja claro que a quien corresponde la autorización de la fiesta en el recinto de la aldea de Meiro es a A Morada, no al Concello, que en este caso está en el medio de un conflicto que puede llegar a ser desagradable por su repercusión a nivel de vecinos, pero confía en que se llegue a un acuerdo, buscando una vía de colaboración y de convivencia: «Si se soluciona estaremos todos contentos, si no, el Concello velará por la organización».