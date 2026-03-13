La Mancomunidade licitará este mismo mes el nuevo servicio de la basura

La Xunta de Goberno de la Mancomunidade do Morrazo celebró ayer su penúltima reunión antes de iniciar la licitación del nuevo contrato del servicio de recogida de residuos, ya que la empresa actual lleva años trabajando en régimen de prórroga.

Los representantes de los partidos de gobierno en Bueu, Cangas y Moaña fijaron para el jueves 26 de marzo la última reunión en la que se dará el visto bueno definitivo a un contrato que ascendería a 46,7 millones de euros y tendría una vigencia de diez años. Durante los próximos quince días, los técnicos se encargarán de la revisión final de toda la documentación para poder iniciar el proceso de licitación.

La presidenta de turno de la Mancomunidade do Morrazo y alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), señaló que de este modo se cumpliría «el compromiso adquirido de iniciar la licitación en el primer trimestre del año» y agradeció «el esfuerzo del equipo técnico en estos meses para sacar adelante el proceso».

Por otro lado, en la reunión de ayer también se dio cuenta de los cinco proyectos presentados la semana pasada ante la Xunta de Galicia con el objetivo de optar a las ayudas destinadas a mejorar la ecoeficiencia en la gestión de los residuos municipales, en el marco del programa Galicia Feder 2021-2027.

Entre esas iniciativas figuran el suministro de bolsas compostables a los vecinos, el reparto de 150 nuevos composteros individuales y la mejora de la gestión del punto limpio de A Portela mediante el desarrollo de una aplicación web que permita optimizar el control y la trazabilidad de los residuos depositados.

Mejoras

Santos subrayó la importancia de contar con un nuevo contrato «para tener el servicio de recogida de residuos que necesitan los tres concellos». El incremento del coste previsto, añadió, irá acompañado de mejoras en la prestación.

Entre ellas, se contempla la instalación de contenedores para ropa y otros productos textiles, así como la puesta en marcha de un servicio de recogida a domicilio de restos de poda. El objetivo es aumentar las distintas fracciones de residuos que se reciclan y, de este modo, reducir la carga de los contenedores verdes de la fracción resto, que se envía a Sogama y supone un elevado coste para las arcas municipales.