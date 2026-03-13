Autovía do Morrazo
Infraestruturas repone la mediana destrozada por un camión
Un tramo de la barrera había quedado muy dañada | Se cortó un carril en la reparación
F.G.S.
O Morrazo
Personal de Conservación de Estradas de la Xunta de Galicia repuso ayer por la mañana el tramo de la mediana de hormigón de la Autovía do Morrazo que el pasado 3 de marzo había quedado muy dañado tras el accidente de un camión.
El impacto había ocurrido en el kilómetro 5 de esta carretera en sentido Vigo y con el choque se rompió parte de la barrera central. El conductor fue trasladado en ambulancia con dolor en el pecho y consciente.
Ayer, por las tareas de reparación, se cortó con conos un tramo del carril interior en dirección a Cangas, habilitando solo el carril más externo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer «Spider-Man» que trae de cabeza en Moaña
- Final feliz a cuatro días en altura
- Cangas instalará cámaras de control de tráfico urbano y supervisará la rotación de coches aparcados
- La Xunta tramita un nuevo camping rústico en Bueu: ocho cabañas en Cela
- Abal prepara un giro radical en las Fiestas del Cristo de Cangas
- BNG y PSOE abandonan al Alondras y encarecen el comedor escolar, denuncia el PP
- Muere Manuel Currás Gayo, Roque, pionero de las traídas comunales en Meira
- Moaña celebrará una Festa Cubana con música, baile y gastronomía el proximo sábado 14 de marzo