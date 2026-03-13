Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Autovía do Morrazo

Infraestruturas repone la mediana destrozada por un camión

Un tramo de la barrera había quedado muy dañada | Se cortó un carril en la reparación

F.G.S.

O Morrazo

Personal de Conservación de Estradas de la Xunta de Galicia repuso ayer por la mañana el tramo de la mediana de hormigón de la Autovía do Morrazo que el pasado 3 de marzo había quedado muy dañado tras el accidente de un camión.

El impacto había ocurrido en el kilómetro 5 de esta carretera en sentido Vigo y con el choque se rompió parte de la barrera central. El conductor fue trasladado en ambulancia con dolor en el pecho y consciente.

Ayer, por las tareas de reparación, se cortó con conos un tramo del carril interior en dirección a Cangas, habilitando solo el carril más externo.

