Cultura
Ibuprofeno Teatro trae a Cangas su último montaje «Bio Construción»
La compañía Ibuprofeno Teatro, integrada por Marián Bañobre y Santiago Cortegoso, representa mañana sábado, en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela, de Cangas, su nuevo espectáculo «Bio Construción», que dirigen e interpretan.
El texto es del propio Santiago Cortegoso, autor, director y actor moañés, que se sube al escenario con Bañobre, su pareja y actriz de Ferrol, acompañados por la violonchelista Macarena Montesinos. Representan una obra, con música en directo, en la que dan vida a una pareja que decide dejar el teatro, trabajo al que se dedicaban, para marcharse a un lugar remoto a emprender su proyecto más ambicioso: construir una casa con sus propias manos. Y así transcurren 30 años
La obra, con humor absurdo, como caracteriza a Ibuprofeno Teatro, se representa a las 20:00 horas. Ibuprofeno realiza un trabajo de creación próximo a la artesanía en la elaboración del espacio escénico y del vestuario. La propuesta actoral se aproxima al clown.
