El gobierno solicita nuevas inspecciones en el Bouzós por la inundación de Noria 4

El gobierno local vuelve a implicase en los problemas del edificio Noria 4. A los ya sabidos de su situación judicial, hubo que añadir las inundaciones en el parking del inmueble que se produjeron ya desde el mes de enero. Tras querer los vecinos que el Concello abriera la calle para determinar si podría haber alguna responsabilidad en las inundaciones que obligó incluso a la presencia de buzos, el gobierno local se mostró reticente y ayer las partes mantuvieron una reunión en el Concello de Cangas, donde estuvieron presentes las concejalas Sagrario Martínez (PSOE), Xiana Abal (BNG) y el edil de Urbanismo, Antón Iglesias.

Antón Iglesias, Xiana Abal y Sagrario Martínez. | FDV

El gobierno local recuerda que se trata de un problema en una propiedad privada, pero decide colaborar para facilitar una solución tras semanas de incidencia.

El concello inició una serie de actuaciones para abordar la situación de inundación en la que está el garaje del edificio, un problema que preocupa tanto a los vecinos afectados como a la administración local, como recuerda la concejala Xiana Abal.

Desde el gobierno local se subraya que se trata de un problema localizado en una propiedad privada, por lo que la responsabilidad sobre el mantenimiento y las resoluciones estructurales corresponden a la propia comunidad de propietarios. «Con todo, tras anos de incidencias e ante a posibilidade de que a situación poida derivar nun problema de salubridade pública, el Concello decidiu promover unha resposta coordinada entre todas as partes implicadas» , manifiesta Xiana Abal.

Después de analizar los informes técnicos, periciales e inspecciones realizadas por la empresa concesionaria del servicio de aguas y por los técnicos municipales, una sentencia judicial consecuencia de una demanda interpuesta por los vecinos de Noria 4 concluye que no se pudo acreditar que las inundaciones estuviesen relacionadas por un fallo en la red municipal.

En las últimas semanas se registraron nuevos episodios de entrada de agua en el garaje del edificio. Desde la comunidad intentan vaciar el garaje y solucionar el problema. Y, ante esta solución, el Concello decidió convocar una reunión de trabajo con la participación de todas las partes implicadas.

Durante la reunión, el gobierno local acordó con los afectados impulsar varias medidas para clarificar la situación y facilitar una búsqueda definitiva. Se solicitó a la empresa administradora que acredite documentalmente que cumplió con los requerimientos derivados de la sentencia judicial y que fueron adoptadas las medidas necesarias para corregir las deficiencias estructurales del edificio que los informes técnicos relacionaban con las inundaciones. Se solicitó a la concesionaria del ciclo del agua que vuelva a realizar inspecciones técnicas en la red de saneamiento de la zona, con el fin de descartar cualquier incidencia, así como trasladar a Augas de Galicia la petición de realizar una revisión del estado del río canalizado que discurre por el entorno del edificio.

El gobierno local insiste en que el objetivo es acompañar y facilitar la búsqueda de soluciones técnicas realistas que permita rematar con una solución que lleva tiempo afectando a los vecinos del inmueble. El Concello de Cangas recuerda que ya tiene programada la renovación y mejora de la calle Noria en los próximos meses dentro de su plan de actuaciones urbanas. En la reunión de ayer estuvieron también presentes técnicos de la concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas, así como la arquitecta municipal Isabel Medraño.

Los informes técnicos apuntaban problemas de estanqueidad en el garaje

Los informes técnicos apuntaban a a que las filtraciones de hace unos años estaban vinculadas a factores propios del edificios y de su entorno, entre ellos la localización del inmueble en una zona con un nivel freático elevado, la proximidad del cauce canalizado del río Bouzós, problemas de estanqueidad en las instalaciones del garaje, un sistema de drenaje y bombeo insuficiente o con problemas de funcionamiento y la inexistencia durante años de una conexión correcta a la red municipal de saneamiento. La resolución judicial determinó, por lo tanto, que no existía relación causal entre las inundaciones y el funcionamiento del servicio público de saneamiento.

La arquitecta municipal Isabel Medraño colaborará en los trabajos de análisis técnico para estudiar con detalle las causas de estas filtraciones y contribuir a esclarecer definitivamente su origen.

Según los informes técnicos disponibles, las obras que se van a realizar en el la calle Noria no guardan relación directa con la problemática de las inundaciones del edificio, aunque permitirán mejorar el estado general de la calle y de las infraestructuras de su entorno.