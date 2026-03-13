Estévez pide la mejora «urgente» de los accesos al centro de salud

El grupo municipal del PP de Bueu, que lidera Elena Estévez, reitera la necesidad urgente de mejorar los accesos al centro de salud ya que se encuentran en un estado lamentable y se queja de que el gobierno que encabeza Félix Juncal (BNG) se limite a anunciar que está previsto «pero nunca se decide a hacer esta obra tan necesaria».

Recuerda Estévez que los populares presentaron una moción demandando esta situación hace un mes, «pero la falta de compromiso real y los reiterados retrasos en la ejecución nos llevaron a volver a llevar esta cuestión al pleno a través de una pregunta sobre la previsión de estos trabajos y los plazos que maneja el ejecutivo nacionalista». Dice que como siempre se limitaron a responder con vaguedades indicando que esperaban, pero sin confirmar, hacer la obra en los próximos meses, «y desde luego, esta respuesta es insuficiente para los vecinos».

Noticias relacionadas

En el PP insisten en que la calle Don Juan Veiga, que da acceso al centro de salud, tiene el firme en muy malas condiciones, especialmente en el tramo superior al semáforo de acceso a la carretera autonómica PO-551. Añade que la misma situación se reproduce en la entrada al aparcamiento y en la acera que da acceso a este espacio para vehículos. Por eso que Elena Estévez califica la situación de «urgente».