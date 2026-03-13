Turismo
Una docena de rutas guiadas en la primavera moañesa
Redacción
Moaña
Moaña presentó ayer su calendario de rutas guiadas por A Illa dos Ratos esta primavera con 12 caminatas. En marzo se programan la intermareal de Tirán el día 21 y la del sendero del río Barranco do Faro el 29.
En abril habrá otras dos intermareales de Tirán, la ruta de la Moaña Mariñeira y la de las canteras del litoral. En mayo se visitará la Poza da Moura, el litoral de Meira o la ruta literaria del libro «O último barco» entre otras. El 7 de junio concluye el programa también por el río Barranco do Faro.
