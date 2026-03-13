Subvención
El Concello entrega al Club Ría de Aldán 20.000 euros para material
El Club Ría de Aldán recibe del Concello de Cangas una subvención de 20.000 euros para la compra de material deportivo, principalmente embarcaciones.
Entre los objetivos del convenio figura la concesión directa de una subvención por un importe de 20.000 euros, al Club Ría de Aldán. El club se compromete a aplicar la subvención exclusivamente a la finalidad prevista en el convenio., realizar la adquisición del materiales un lazo máximo que permita la presentación de la documentación establecida en el artículo 30 de la Ley Xeral de Subvenciones y en la normativa municipal aplicable. Debe justificar ante el Concello la aplicación de los fondos.
Se trata de una demanda del club que el gobierno local llevaba tiempo tratando de atender y que por fin se logra. La cantidad de dinero ya fue entregada ayer, según confirmó la concejala de Obras y Servicios, Sagrario Martínez.
- Una mujer «Spider-Man» que trae de cabeza en Moaña
- Final feliz a cuatro días en altura
- Cangas instalará cámaras de control de tráfico urbano y supervisará la rotación de coches aparcados
- La Xunta tramita un nuevo camping rústico en Bueu: ocho cabañas en Cela
- Abal prepara un giro radical en las Fiestas del Cristo de Cangas
- BNG y PSOE abandonan al Alondras y encarecen el comedor escolar, denuncia el PP
- Muere Manuel Currás Gayo, Roque, pionero de las traídas comunales en Meira
- Moaña celebrará una Festa Cubana con música, baile y gastronomía el proximo sábado 14 de marzo