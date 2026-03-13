El Concello entrega al Club Ría de Aldán 20.000 euros para material

El Club Ría de Aldán recibe del Concello de Cangas una subvención de 20.000 euros para la compra de material deportivo, principalmente embarcaciones.

Entre los objetivos del convenio figura la concesión directa de una subvención por un importe de 20.000 euros, al Club Ría de Aldán. El club se compromete a aplicar la subvención exclusivamente a la finalidad prevista en el convenio., realizar la adquisición del materiales un lazo máximo que permita la presentación de la documentación establecida en el artículo 30 de la Ley Xeral de Subvenciones y en la normativa municipal aplicable. Debe justificar ante el Concello la aplicación de los fondos.

Se trata de una demanda del club que el gobierno local llevaba tiempo tratando de atender y que por fin se logra. La cantidad de dinero ya fue entregada ayer, según confirmó la concejala de Obras y Servicios, Sagrario Martínez.