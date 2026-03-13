A Cepa homenajea a Pilar Fernández Curra.

Con motivo del Día da Muller, en su tradicional banquete en el hotel restaurante As Vegas, en Cangas, se homenajeó a una de las personas que contribuyó al nacimiento de la asociación, en la que lleva trabajando más de 25 años. A Cepa publicó un liro con fotografías de mujeres que tuvieron protagonismo en Cangas.

Las nóminas que hacen falta para que te sirvan el gasoil

Los del precio del combustible en las estaciones de servicio, concretamente del gasoil, está por las nubes. El petróleo es más oro negro que nunca y provoca estos días de guerra comentarios de todo tipo. Para ponerlo en un cuadro es el que comentó un cliente el miércoles en una estación de servicio de Cangas. «Dentro de pouco pedirannos que presentemos tres nóminas antes de poñernos o gasoil. ¡Non ha de tardar!

Mejoran las relaciones Iglesia parroquial-Concello de Cangas

Parece que hay buena conexión entre el nuevo párroco de Cangas, Santiago Pérez, y el gobierno municipal. Tanto que algunos problemas que había entre las instituciones están en vías de solución. Ambas partes se empeñaron en renovar las relaciones institucionales que estaban del todo quebradas con el anterior cura, Severo Lobato.Se mantienen reuniones y se encontraron fórmulas para comenzar al resolver los problemas que les enfrentaban, entre ellos el del ruido de las campanas. Hay voluntad, nos dicen.