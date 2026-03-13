Cangas, núcleo del canto y la percusión

«Un ano más, podemos decir con orgullo que este evento ten unha gran acollida», afirman las representantes de la Asociación Cultural María Soliña para celebrar la tercera edición de su «Concurso de canto e percusión», que sube en participación hasta los 375 inscritos de 60 agrupaciones llegadas de todos los puntos de Galicia, desde Betanzos hasta Coirós, de Arteixo a Valadoiro. Son 20 más que la anterior, y también es cuantiosa la dotación en premios, que ronda los 3.000 euros y trofeos, a repartir en cinco categorías, una más que en las ediciones anteriores: A (de 6 a 10 años); B (de 10 a 13); C (de 13 a 17); D (de 17 años en adelante) y sénior (personas que empezaron a tocar en edad adulta). Además, se conceden tres accésit al vestuario.

El concurso estará dividido en dos tandas. La de mañana comenzará a las 10.30 horas, y la de tarde a las 16.30. Un grupo de 26 voluntarios de la asociación organizadora se encarga de hacerlo posible. Varios colectivos de O Morrazo, como Adicam, Colonias Canguesas y artesanos invitados complementan el evento con puestos instalados en el recibidor del Auditorio. Las organizadoras animan a colaborar con ellas, como también con la asociación Juan XXIII y con socios colaboradores y patrocinadores «que fan posible que este evento siga adiante», al igual que profesionales y empresas de la comarca, y el Concello de Cangas, que apoya con la logística y la tecnología para poder retransmitir el evento en streeming: www.youtube.com/@AC-MariaSoliña.

Al interés musical del Concurso de Canto e Percusión se suma su relevancia turística y económica, con la llegada a Cangas de casi 400 participantes y sus acompañantes que pasan la jornada en la villa. «Queremos convidar a toda a xente a que veña e pase unha boa velada enfocada a poñer en valor a nosa cultura», animan las promotoras. Invitación que comparte el Concello por boca de la nueva concejala de Cultura, Xiana Abal, de su predecesora en el cargo, Aurora Prieto, y de la alcaldesa accidental, Sagrario Martínez, que agradecen el trabajo y dedicación de la asociación cultural María Soliña.