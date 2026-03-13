Cangas y Cabo Verde, más unidas

A 25 grados y envuelta con la «morabeza» de Cabo Verde, de esa cultura de la acogida y de la amistad que define a este pueblo y también con sus telas. Así refleja la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), cómo vive sus días de estancia en este archipiélago africano, en donde desde el miércoles participa, con otras alcaldesas y concejalas desplazadas desde una docena de municipios de Galicia, en el II Encontro Internacional de Mulleres Electas «As Elexidas», organizado por el Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, que preside el alcalde de Nigrán, Juan González, y la Asociación Nacional de Municipios de Cabo Verde. Como una más, ayer, en el primero de los dos días del Encontro, arropó la creación de la Rede de Mulheres Autarcas Caboverdianas, integrada por más de 200 mandatarias locales, en un acto en el que la edil de Santiago y miembro de la comisión ejecutiva del Fondo, María Rozas, destacó la importancia de la unión para romper el aislamiento que acompaña al liderazgo político y facilita el intercambio de buenas prácticas.

Araceli Gestido, con un tejido africano junto a la alcaldesa de Mocuba, en Mozambique, Manuela Opincai. | / Fdv

La ministra de Justicia de Cabo Verde, Joana Rosa, ofreció la conferencia inaugural de estas jornadas en las que ayer trataron de las barreras, oportunidades, lecciones aprendidas en Cabo Verde, Mozambique y Galicia y en las que hoy se hablará de buenas prácticas con enfoque de género.

Con Araceli Gestido, viajan las alcaldesas de Ponteareas, Burela, Muros, Oimbra y Salceda, además de algunas ediles de estos municipios y de Ames, Arteixo, Malpica y el alcalde de Nigrán con dos edilas.

Gestido, que estudió Ciencias Políticas, asegura que la creación de la Red de Mulheres Autarcas de Cabo verde supone un «paso histórico para fortalecer la participación de las mujeres en la política local. Recuerda que el Fondo lleva más de dos décadas colaborando con Cabo Verde gracias a la unión de los recursos de más de un centenar de Concellos gallegos y es «un ejemplo claro del poder transformador de la cooperación municipal, y también de la importancia de dar a conocer el trabajo para que más municipios se sumen a esta red solidaria». Admite que Galicia y Cabo Verde comparten mucho más de lo que se piensa. Dice que se reconocen en la «morabeza» que define al pueblo caboverdiano «porque también esa cultura de acogida y de amistad forma parte de nuestra manera de entender la comunidad y la cooperación».

Araceli Gestido con la nueva Clara Marques, presidenta de la Asamblea Municipal de Praia y nueva presidenta de la Rede de Mulheres Autarcas Caboverdianas. / Fdv

La alcaldesa de Cangas señala que la presencia de las mujeres en la política, no sólo es una cuestión de justicia democrática, sino de calidad democrática: «Nuestra mirada enriquece la toma de decisiones y mejora las políticas públicas. Pero para avanzar es imprescindible que los partidos se impliquen más en la promoción de la participación femenina». Aunque reconoce que en Cabo Verde hay una presencia importante femenina sólo uno de los 22 municipios está presidido por una mujer. Gestido habla en Cabo Verde de la experiencia de O Morrazo y del litoral gallego con las «matriarcas», las mujeres de los marineros a las que la vida, solas en tierra, obligó a asumir responsabilidades, de ahí que haya una presencia superior a la media de mujeres activas en la vida política.