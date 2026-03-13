Bueu paraliza un cambio de ventanas en un edificio al estar en servidumbre

Vivir junto al mar o con vistas a las rías puede ser muy bonito, incluso un lujo hoy en día, pero también un problema. Un vecino de Bueu ha visto cómo el Concello ha tenido que negarle el permiso para cambiar las ventanas en las dos primeras plantas de un edificio en la zona de Can do Penedo, en el casco urbano hacia el límite con Beluso, debido a que el inmueble se encuentra en zona de servidumbre de tránsito y zona de servidumbre de protección de deslinde marítimo-terrestre. No es el primer inmueble en Bueu que sufre los contratiempos de haber sido construidos en su momento junto al mar.

Examinada la documnentación que presentó el particular, el arquitecto técnico municipal del Concello no pudo más que emitir un informe desfavorable, ya que las obras proyectadas modifican la composición general exterior del inmueble, por lo que precisan de proyecto técnico y deberá de tratarse como licencia y además el inmueble está dentro de la servidumbre del dominio público, por lo que deberá de obtener la autorización de la Consellería de Medio Ambiente-Costas.

El particular había presentado una comunicación previa para el cambio de ventanas, pero se comprobó que la documentación presentada no cumplía con los requisitos establecidos en la normativa de aplicción, por lo que se declaró la ineficacia de la misma.

El alcalde, Félix Juncal, reconoce que con respecto a este edificio ya se había declarado la ineficacia de la comunicaión previa en unas obras anteriores y el Concello remitió el expediente a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) de la Xunta, como el organismo competente en servidumbre de Costas. Considera que en esta ocasión ocurrirá lo mismo y que el propietario modificó la estructura de las ventanas de la fachada del edificio.