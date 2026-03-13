Agustín Bastón, en el Festival Galaico

El artista cangués Agustín Bastón, es uno de los seleccionados para participar en el Festival Galaico do Vale do Áncora, pequeña localidad junto a Viana do Castelo, en Portugal, que hoy se inaugura. El artista de O Morrazo expone en la muestra «Arte na terra», al aire libre, dos esculturas, en su estilo de reutilizar la madera. Se trata de sendos árboles secos, cada uno con su propia ventana que enfocan, en una de ellas un río en cascadd que forma parte del paisaje del festival; y la otra a tres olivos majestuosos divisados en el horizonte.