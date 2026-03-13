200 caballistas disfrutarán de una ruta por la costa de Cangas el domingo

Disfrutar de la costa de Cangas a lomos de un caballo es una atractiva experiencia que ofrece la «xuntanza cabalar» organizada para este fin de semana por la asociación Cabaleiros do Morrazo a la que se han apuntado 200 aficionados al mundo ecuestre de distintos puntos de Galicia y el norte de Portugal, desde O Incio a la Serra do Gerés. Será el domingo, con salida a las 10 de la mañana desde O Frendoal de Liméns y llegada al punto de partida para comer, en torno a las 2 y media de la tarde. Unas cuatro horas de recorrido por todo el litoral cangués de la ría de Vigo, pasando por la playa de Santa Marta, el entorno de Nerga y Barra, para iniciar el regreso en el cabo de Melide tras una breve parada para recuperar fuerzas con un bocadillo.

La comida de mediodía consta de entremeses, langostinos y carne asada en el menú general (35 euros, 20 para menores de 15 años) y milanesa en el infantil, a las que ya se han apuntado más de 150 personas, mientras varias decenas más lo harán por su cuenta. Miembros de la organización, Cabaleiros do Morrazo, animan a participar con responsabilidad y hacerse cargo cada uno de los daños que puedan causar sus animales. El concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias, los acompañó ayer en la presentación y trasladó el apoyo del Concello de Cangas a esta iniciativa que combina deporte, turismo, ocio y disfrute del entorno natural.