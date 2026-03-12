El PSOE pide en el Parlamento un autobús entre Bueu y Montecelo

El grupo parlamentario del PSOE llevá hoy al Parlamento de Galicia una proposición no de ley para que la Xunta de Galicia, a través del Sergas, habilite una línea de autobús directa entre Bueu y el hospital de Montecelo en Pontevedra, que es el área sanitaria de referencia para la localidad.

La propuesta plantea ampliar la línea ya existente en la actualidad entre Montecelo y Marín para que llegue hasta Bueu. «O Sergas ten que proporcionar unha asistencia sanitaria en igualdade de condicións, independentemente da cor política dos concellos e denunciamos que na actualidade se está a discriminar a algúns galegos e galegas respecto doutros», afirman en el texto las diputadas Paloma Castro, Elena Espinosa y Silvia Longueira.

Noticias relacionadas

La proposición no de ley argumenta que el punto de atención continuada (PAC) del centro de salud de Bueu «presenta moitísimas carencias que están a provocar un gran agravio e obrigan aos usuarios a desprazarse a outros concellos». Un agravio que según explica el grupo parlamentario socialista en el caso de Bueu se agrava porque la actual línea de autobús directa hacia el hospital de Montecelo no llega hasta esta localidad. Los vecinos deben tomar un autocar hasta la estación de Pontevedra y desde allí otro hacia Montecelo, cuando lo más práctico sería extender la ruta directa ya existente hasta Bueu.