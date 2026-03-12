El PP de Moaña pide la dimisión de Coral Ríos por tratar de aprobar los presupuestos del Patronato "de forma ilegal"

La Xunta de Goberno del Patronato Beiramar se reúne este jueves, a las 19.30 horas, por segundo día consecutivo, para someter a votación los presupuestos de 2026 de este organismo municipal, como paso previo antes de llevar las cuentas ante la asamblea del órgano. La concejala y presidenta del Patronato, Coral Ríos, convocó la segunda reunión ante las airadas quejas del PP que sin embargo considera que "la rectificación a posteriori no nos vale" y reclama la dimisión de Ríos al entender que trató de aprobar los presupuestos, ayer, "de forma ilegal".

El problema surgió porque no se había facilitado la documentación sobre los presupuestos del Patronato Beiramar a los grupos de la oposición antes de la junta de gobierno convocada para ayer, sobre la que no se había informado. El portavoz del PP, Alfonso Piñeiro, se queja airadamente de que pese a que el edil popular Ezequiel Fernández advirtió de que no disponían de los expedientes y solicitó el aplazamiento del debate y aprobación del presupuesto hasta que pudiesen acceder a la documentación, Coral Ríos "exigió que se votase, aprobándose con el voto a favor del BNG, la abstención del PSOE y el no posicionamiento del PP, que Ríos cosideró también como abstención". Con la nueva convocatoria para hoy la votación de ayer quedaría anulada. Sin embargo el principal partido de la oposición entiende que lo ocurrido demuestra que Coral Ríos "impuso una votación irregular a todas luces como si el Patronato fuese otro cortijo del Bloque".

Entiende, Piñeiro, que la nueva convocatoria para hoy y el envío de toda la documentación económica en la tarde de ayer a la oposición se dio "porque alguien debió advertir a Ríos de que eso era una cacicada y de que el acuerdo podría ser recurrido".

"Podemos entender el problema en el envío de los expedientes por cuestiones administrativas, tecnológicas o de personal, porque siempre puede ocurrir un error. Pero es inadmisible que, pese a las advertencias de la oposición, la edil impusiese una votación irregular", argumenta Piñeiro. El portavoz de la oposición en Moaña llega a calificar al gobierno local de "régimen caciquil y fascista" y argumenta "supuestas corruptelas en los contratos menores y amiguismo en las actividades sociales y culturales", pare reforzar su petición de dimisión.