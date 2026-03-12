Portos, obligada a rehacer el proyecto de la nave de Tirán

Portos de Galicia trabaja para desbloquear la reforma de la nave deportiva de la SD Tirán de remo, después de que en febrero el proyecto sufriera un nuevo revés con la renuncia al contrato por parte de la empresa constructora, Braio Multiservicios.

Ayer, el ente encargado de la contratación explicó que será necesario reformular por completo el proyecto para encajar las actuaciones ya ejecutadas antes de iniciar un nuevo proceso de licitación. En estos momentos, el trabajo está en manos del arquitecto.

Posteriormente, el proyecto modificado deberá ser supervisado por las tres administraciones que financian las obras a partes iguales: Portos de Galicia, el Concello de Moaña y la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta.

Todo apunta a que será necesaria una actualización de los costes, teniendo en cuenta que la adjudicación se realizó hace ya un año y el encarecimiento que vienen sufriendo desde hace tiempo los materiales de construcción.

Por ahora, se desconoce cuándo podrá volver a adjudicarse la obra para retomar unos trabajos en una nave que padece graves goteras y deficiencias estructurales, lo que impide el normal desarrollo de la actividad deportiva en uno de los clubes de remo más importantes de Galicia.

La directiva de la entidad explicó, tras la renuncia de la constructora, que la situación es incluso peor que hace un año, debido a la entrada de agua por los huecos abiertos en la fachada para instalar las vigas metálicas de la cubierta anexa. Esta estructura tampoco llegó a completarse y está llamada a albergar los remolques. Desde el club reclaman celeridad y advierten de que no podrán soportar otro invierno como el actual, marcado por un numerosos temporales y abundantes precipitaciones.

El presupuesto sobre el que se firmó el contrato al que renunció la constructora ascendía a 288.015,97 euros, IVA incluido. Cabe recordar que la adjudicación a Braio Multiservicios se produjo después de que también renunciara la empresa que había ganado inicialmente el concurso público, Vazper 3.

En el momento de la renuncia apenas se había ejecutado el 24 % de los trabajos previstos, entre ellos la eliminación de barreras arquitectónicas en la planta baja y la construcción de las paredes de un baño adaptado que no llegó a finalizarse. Siguen pendientes actuaciones tan importantes como la reparación de elementos estructurales de la cubierta, el arreglo y pintado exterior de la fachada y la instalación de un nuevo sistema de evacuación de aguas pluviales.