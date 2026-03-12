Lola Rodal «volvió» ayer a hacer recordar a Cangas.

La historia de la canguesa Lola Rodal, fallecida en 2016 y que vivió la represión de su familia en la Guerra Civil y el franquismo, volvió al auditorio municipal cangués de la mano de la asociación O Faiado da Memoria con la proyección del documental sobre esta mujer que dirigió Antonio Caeiro (en la foto).

Un bidón con fuego para asar en el Hotel Massó

«¡Fuego, fuego, fuego!» gritaban unos marineros desde la ría a medida que se acercaban a Cangas. Comunicaron con el 112 y este, a su vez, con el Servicio Municipal de Emergencias. Se alertaba de fuego en Massó. ¡Otra vez! Hasta allí fueron los equipos de emergencia municipal y también la Policía Local de Cangas. Tardaron en encontrar algo. El humo no aparecía por ninguna parte. Tras un rato examinando Massó, cuando ya se iba el equipo de emergencias, siguieron las pistas que dejaba el fuerte olor a quemado que había. De esta forma se llegó al Hotel de Massó, donde una persona había prendido fuego en un bidón para asar un alimento. La leña verde era la que propiciaba el humo que se veía desde la ría. Al final, la Policía Local identificó a un individuo.

Queremos más pruebas de Cabo Verde

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, nos dejó sin foto del día a día de su estancia en Cabo Verde. Solo remitió una muy, muy oficial. Nada más. Esperemos que en las siguientes jornadas de trabajo nos envíe más y diferentes pruebas de que están en Cabo Verde.