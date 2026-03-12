Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornadas de bienestar canino en el salón de plenos moañés

Los colectivos Protectora de Animais do Morrazo, Dilo ladrando y Asociación Cadeliños organizan unas jornadas de bienestar canino el domingo 15 de marzo de 11.00 a 14.00 horas en el salón de plenos de Moaña. La intención es buscar «lo que hay detrás de los ladridos, tirones y ansiedad».

