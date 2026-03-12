Un fuego en la casa okupa de O Real aviva el conflicto con los vecinos y las quejas por la inseguridad

Un fuego encendido con madera por la pareja que okupa una casa en el céntrico barrio de O Real, en Moaña, reavivó este jueves el conflicto vecinal. Los residentes en la zona llevan un mes y medio alertando de problemas de inseguridad desde la llegada de los ocupantes al número 11 de la calle Méndez Núñez.

A primera hora de la tarde, los vecinos dieron aviso al 112 por el humo que salía por las ventanas del inmueble. Hasta el lugar se desplazaron dos camiones de los Bombeiros do Morrazo, así como efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil y Protección Civil.

A su llegada, y con numerosos vecinos en la calle expresando su malestar —algunos de ellos al grito de “okupas fuera”—, los responsables del fuego explicaron que habían hecho una hoguera para calentar una sartén, ya que no disponían de otro método para cocinar. No permitieron la entrada de los cuerpos de seguridad, por lo que solo los bomberos pudieron acceder a la vivienda para comprobar que no había llamas en el interior, que el fuego estaba completamente apagado y para ventilar la casa.

Cabe recordar que a finales de febrero estuvo a punto de celebrarse una concentración vecinal para protestar por esta situación. A través de las redes sociales, residentes de O Real denunciaban que en el último mes y medio se habían repetido escenas de robos y altercados, con gritos y lanzamiento de vasos y platos desde una ventana a la calle.

Precisamente, la tarde de este jueves se celebra un pleno extraordinario en el Concello de Moaña, a petición del PP local, con el aumento de la inseguridad como único punto del orden del día. El conflicto abierto en O Real y las quejas de los vecinos figuran entre los asuntos que explican la convocatoria de esta sesión.

Según ha podido saber FARO, la pareja lleva tres días llamando a los servicios municipales y al Concello para exigir comida, bombonas de butano, dinero e incluso una vivienda con luz y agua para ocupar. Según trasladaron, llevan un mes y medio en esta casa y aseguran que “tienen que defecar en cualquier parte de la vivienda”.

Entre los vecinos que permanecían en la zona durante la intervención se encontraba la propietaria del inmueble, María Nieves Pena. Visiblemente afectada, lamentaba que las fuerzas de seguridad no puedan hacer nada, por ahora, para recuperar su casa.

“Entraron en la vivienda y cambiaron la cerradura. Puse una denuncia en los juzgados y todavía tenemos que esperar seis meses para el juicio. Mientras tanto, están haciendo obras dentro, porque se escuchan los martillazos”, explicó, sin poder contener las lágrimas por la frustración.

Con la situación ya más calmada y los vecinos regresando a sus viviendas, los cuerpos de seguridad abandonaron la zona pasadas las 16.00 horas.