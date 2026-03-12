A Illa dos Ratos comienza el sábado cuatro nuevas rutas por Bueu

La Asociación A Illa dos Ratos pone abre este sábado una nueva edición de su programa de rutas «Recoñecer Bueu», que incluirá cuatro salidas. La primera, aprovechando la reciente celebración del Día Internacional de la Mujer, será la de «Mulleres da historia de Bueu». Será un recorrido que servirá para conocer algunos de los colectivos femeninos y mujeres más importantes en la historia de la localidad, que incluye a Matilde Bares, Amalia Domínguez Búa, María Mundín García «A Mundina» o, ya en la actualidad, a las poetas Lucía Novas y Míriam Ferradáns. Unas referencias que se complementarán con la historia de oficios como el de las pescantinas, mariscadoras o rederas.

La asistencia es gratuita y solo se requiere inscripción previa a través del teléfono con whatsapp 611 080 853.

La programación de esta primavera se completará el domingo 22 de marzo con la ruta «Intermaereal de Agrelo»; el domingo 26 de abril con «Massó, a orixe»; y el domingo 24 de mayo con «Ermelo, berce do Morrazo».

Desde A Illa dos Ratos anuncian que a lo largo de este año pretende ofrecer un total de diez rutas, que explican que serán posibles gracias al apoyo de A Centoleira, Pastelería Nel Freire, Clínica Veterinaria Bueu, O Farol, Cafetería Jardín, Centro de Día Pescadoira, Casa Videira, Librería Miranda, Abril centro educativo y Panadería A Bicha.