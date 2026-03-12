Cortes de carretera
El gobierno, sorprendido por no ser avisado de las obras de la Diputación en O Hío
Cangas
A pesar de que la jornada de ayer empezó con lluvia, las obras en la carretera de O Viso-Igrexario, que obligaban a cortar al tráfico la vía durante tres días, se iniciaron. La queja, ayer, era del gobierno municipal de Cangas. Ni de forma oficial al Concello, ni a la Alcaldía ni a ninguno de los concejales de gobierno llegó un comunicado de la Diputación de Pontevedra comunicando que las obras iban a comenzar. Ayer, el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias (BNG), manifestaba ayer su sorpresa por este fórmula de actuar.
- Final feliz a cuatro días en altura
- Una mujer «Spider-Man» que trae de cabeza en Moaña
- Cangas instalará cámaras de control de tráfico urbano y supervisará la rotación de coches aparcados
- BNG y PSOE abandonan al Alondras y encarecen el comedor escolar, denuncia el PP
- Muere Manuel Currás Gayo, Roque, pionero de las traídas comunales en Meira
- Moaña celebrará una Festa Cubana con música, baile y gastronomía el proximo sábado 14 de marzo
- La subasta de la urbanización de A Regueira en Cangas, a punto de quedar desierta por falta de pujas
- La Xunta tramita un nuevo camping rústico en Bueu: ocho cabañas en Cela