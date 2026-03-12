El gobierno, sorprendido por no ser avisado de las obras de la Diputación en O Hío

A pesar de que la jornada de ayer empezó con lluvia, las obras en la carretera de O Viso-Igrexario, que obligaban a cortar al tráfico la vía durante tres días, se iniciaron. La queja, ayer, era del gobierno municipal de Cangas. Ni de forma oficial al Concello, ni a la Alcaldía ni a ninguno de los concejales de gobierno llegó un comunicado de la Diputación de Pontevedra comunicando que las obras iban a comenzar. Ayer, el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias (BNG), manifestaba ayer su sorpresa por este fórmula de actuar.