El gobierno consensúa con colectivos de Aldán la inversión del ahorro local

El gobierno de Cangas mantuvo el martes a última hora de la tarde una reunión con las asociaciones de vecinos de Aldán con el objetivo de planifcar los trabajos que se puede realizar con el dinero que procede de los remanentes de tesorería que tiene el Concello de Cangas, tras haber pagado la deuda de 1,1 milón de euros. El gobierno local sugirió en la reunión que fueran obras que ayudara a retirar las pluviales de la red de saneamiento, además de asfaltados.

El tripartito local quiere que las asociaciones entregue por registro, dentro de una semana, sus propuestas, para después mantener una reunión al cabo de otra semana. Para la semana, y con la misma intención, el gobierno local tendrá otra con las asociaciones de vecions de O Hío, mientras que en Darbo y en Coiro, las obras están ya bastante definidas.

Son obras que se van a realizar con el dinero de los remanentes, que es el ahorro municipal. Pero antes, la utilización de ese dinero tiene pasar por el visto bueno del pleno de la corporación municipal, que si nos atenemos a lo que vimos hasta la fecha, los votos de la oposición municipal (PP y AV) no están para apoyar a este gobierno local.

El gobierno local tiene la intención de ir con todas al pleno donde se debata la cuestión. Acudirá presentando la petición para utilizar el dinero del ahorro municipal y con un plan perfectamente planificado con las asociaciones vecinales para atender las necesidades de cada parroquia de Cangas. El plan del gobierno está bien pensado, pero PP y AV no están por la labor de permitir que el ejecutivo realice obras, para después vender que no las hace. Hay antecedentes, los votos del PP y AV impidieron utilizar el pasado año utilizar el ahorro del Concello de Cangas para llevar a cabo la obra de urbanización de Pedra Alta, que se pretende hacer este año. Sin embargo, el PP vende que es el gobierno quien se resiste a arreglar la avenida de Bueu que, además, es una carretera que es competencia de la Xunta de Galicia.

Vamos a ver si la oposición mantiene su papel de impedir que el gobierno local de Cangas realice obras, a excepción de las que se realizan a través de los planes provinciales de la Diputación de Pontevedra. Ya estamos en campaña.