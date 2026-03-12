Exposición «Bestiario de Aulonia», de María Lucía Rodas, en Moaña

La escritora María Lucía Rodas Da Silva expone, hasta el 22 de marzo en la sala de exposiciones del Concello Vello de Moaña las imágenes relacionadas con su último libro «Aulonia». La muestra se titula «Bestiario de Aulonia» y se puede ver de lunes a viernes entre las 16.00 y las 19.00 horas y los sábados y domingos entre las 17.00 y 20.30 horas.