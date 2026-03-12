Monte comunal
Comuneros de Domaio arrendarán las antenas a CRTVG por 11 años
Celebran la asamblea el 22 y está pendiente la cesión del acceso al castro
La Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Domaio celebrará su asamblea general ordinaria el domingo 22 de marzo a las 11.00 horas, en segunda convocatoria.
Entre los asuntos más relevantes figura la firma de un nuevo contrato de alquiler de las antenas del Monte Faro con Retegal, empresa encargada de las emisiones de la CRTVG. El objetivo es sustituir el actual contrato de cesión temporal por un arrendamiento de hasta 11 años, el plazo máximo que permite en estos momentos la ley. Además, el canon que Retegal abona a los comuneros será actualizado.
Sigue pendiente, aunque podría resolverse a corto plazo, la firma del convenio de cesión de la explanada de A Fontenla al Concello. Este trámite permitiría abrir el castro de Montealegre a los vecinos, con acceso precisamente por A Fontenla. La Xunta ya instó al Concello a asumir la gestión cuanto antes y la administración local está a la espera de una revisión para comprobar que el yacimiento se encuentra en perfecto estado.
La asamblea ordinaria incluirá también, entre otros puntos, la cesión de un espacio para entrenamientos caninos y la autorización de paso para el alcantarillado de viviendas en Carballido.
