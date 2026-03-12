Obras
Costas permite al Concello intervenir en el paseo de Rodeira
El gobierno debe garantizar la integridad y el uso publico de la zona de tránsito
La Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático otorgó al Concello de Cangas la autorización para la reparación del pavimento en el paseo de la playa de Rodeira, enla zona de Dominio Público-Terrestre, según la memoria presentada.
Los trabajos se extienden a las obras de reparación, mejora, consolidación y modernización sin aumento de volumen, altura ni superficie de la construcciones que sean conformes a la normativa de Costas, sean anteriores o posteriores a la entrada en vigor de la Ley de Costas, entato en cuanto no existe una normativa que lo desarrolle.
Las actuaciones deben limitarse estrictamente al mantenimiento y reparación del mobiliario preexistente, sin que puedan suponer en ningún caso obra nueva ni alteración de la sección o localiación de los elementos.
El Concello de Cangas deberá garantizar de forma permanente la integridad y el uso público de la servidumbre de tránsito (seis metros), no pudiendo ser obstaculizada por los trabajos de jardinería ni por la instalación de elementos móviles.
Las obras tratan de reponer la zona donde están plantados los árboles, muchos de ellos liquidados ya.
