Las cofradías aplauden que al fin se regule la venta de excedentes del marisqueo

No llega en el mejor momento para el sector del marisqueo, pero la Consellería do Mar al fin atiende a una de las peticiones históricas de las cofradías, especialmente de Pontevedra: la regulación de la venta de los excedentes de la actividad marisquera, que se podrá usar para costear los gastos que conllevan los planes de explotación, vigilancia y control de estos recursos. «Agora mesmo apenas se collen os cupos, así que dificilmente hai excedentes. Pero benvida sexa esta medida para cando mellore a situación», explica el patrón mayor de Bueu y presidente de la Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra, José Manuel Rosas.

Esta orden publicada este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG) afecta a los moluscos bivalvos y al percebe. Los excedentes están constituidos por las conocidas como «demasías» o cantidades que se extraen ligeramente por encima del tope máximo asignado a cada mariscador debido a la imposibilidad de pesar las capturas en origen, especialmente en el marisqueo a pie o en el percebe. Un pesaje que se realiza a posteriori en los puntos de control. «Estamos falando de excedentes que pesan gramos e a súa venda non ten fins lucrativos, senón meramente cubrir os gastos inherentes aos plan de control e vixiancia», subraya José Manuel Rosas.

Esta era una demanda «histórica» por parte del sector del mar, tal como se reconoce desde la consellería, y este fue uno de los temas que generó un severo toque de atención desde la federación de Pontevedra a la autonómica hace ahora un año por la falta de avances.

Las cofradías pontevedresas fueron las impulsoras de esta medida, sobre todo después de una denuncia que afectaba a una de ellas y que finalmente fue desestimada en el juzgado. «Trátase de dar seguridade xurídica e que esa mercancía poda venderse polos condutos legais e satisfacendo todos os deberes fiscais», insiste José Manuel Rosas.

La orden publicada por la Consellería do Mar establece que esos excedentes deben estar siempre dentro de los límites de los planes de explotación y que los ingresos obtenidos se destinen a financiar actuaciones vinculadas «á xestión e conservación» de los bancos marisqueros. Además, la comercialización de estos excedentes debe ser aprobada por la junta general de cada cofradía e incorporarse a los planes de explotación trienales. La normativa recoge un sistema de control y trazabilidad para garantizar que no se superen los topes fijados para cada especie.