Bueu modificará la RPT para crear nuevos puestos y amortizar vacantes

Antes de acabar el mes de marzo el gobierno local de Bueu convocará un pleno extraordinario en el que uno de los puntos será aprobar una modificación de la Relación de Postos de Traballo (RPT), que incluirá la creación de nuevos puestos, la amortización de otros y adaptar el documento a varias sentencias judiciales después las demandas instadas por integrantes de la plantilla. Entre ellas destaca la conversión en personal fijo discontinuo de dos auxiliares de la Policía Local o la regulación del Centro de Información ás Mulleres (CIM).

Una de las novedades de esta «actualización e adaptación», como la define la concejala de Persoal, Silvia Carballo, será nueva unidad de promoción y fomento local. Este departamento ya existe en la actualidad con una persona y adscrito al negociado de Intervención. Carballo avanza que con el cambio en la RPT incluirá la dotación de una segunda plaza de administrativo y el departamento pasará a depender de Alcaldía. «O obxectivo é darlle máis contido porque vai englobar as áreas de deportes e cultura e para asumir esas funcións reforzarase cunha persoa máis», explica. La creación de este puesto de administrativo para vinculado a estas áreas conllevará la amortización de la plaza de animador sociocultural, que está vacante desde hace años y que asumía parte de estas funciones.

Los cambios también afectarán a los tres negociados con habilitados nacionales: Secretaría, Intervención y Tesorería. La propuesta incluye la creación de una plaza de vicesecretario/a municipal y se anula la de auxiliar administrativo para convertirla en un puesto de administrativo. La presencia de secretaria/o y vicesecretario/a implicará, entre otras cosas, una división del trabajo: una parte se encargará de impulsar los pliegos y expedientes de contratación pública y la otra de los órganos colegiados del Concello.

Esto afecta al actual proceso selectivo de un técnico de la administración general, que en principio estaba previsto que se encargase de los procesos de contratación y licitación pública y que ahora y que ahora pasará a depender de Intervención. En lo que respecta a Tesorería, este departamento contará con un nuevo administrativo. «Trátase de reforzar con novos postos tres negociados que son o motor do Concello e que é necesario adaptalos á situación actual», explican el alcalde, Félix Juncal, y la edil de Persoal, Silvia Carballo.

Amortizaciones

La propuesta que se llevará a pleno incluye otras amortizaciones, como la de profesor/a de música (ya jubilada), conserje notificador (también jubilado) o la de animador sociocultural, que se transformará en el nuevo puesto de la unidad de promoción e fomento local. «A RPT comezou a elaborarse en 2015 e aprobouse en 2022, é un documento vivo e dinámico que ten que adaptarse á nova realidade e necesidades do Concello, unha situación que non é a mesma que hai dez anos», insiste Carballo.

Esta modificación incluirá la creación de un puesto de auxiliar administrativo para el Rexistro Xeral, atención al público y gestión del padrón y que se cubrirá con traslado dentro de la propia plantilla; la modificación de la jornada laboral de la auxiliar administrativa de la biblioteca de Beluso, que pasará de un contrato a tiempo parcial a otro a tiempo completo; o la regulación del puesto de responsable de la Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC).

Estos cambios fueron presentados esta misma semana en una mesa de negociación con los representantes sindicales y la intención del gobierno es convocar un pleno extraordinario antes de Semana Santa para la aprobación inicial del documento.