El artista que reta con aerosol, en Cangas

Con aerosoles de pintura de colores vivos, plantillas dibujadas manualmente y collages como principales herramientas para sus creaciones artísticas, Billy King abre este viernes en la Capela do Hospital la exposición «Pop subversivo& aerosoles» en la que se puede ver una muestra de los trabajos de este iconoclasta vigués, músico, compositor, productor musical y también artista. No es de extrañar ver entre sus piezas un Dart Vader crucificado, el glamour de Chanel conviviendo con la belicosidad de un fusil de asalto o una vaca medio deshuesada retando al MacDonald´s porque lo que busca Billy King, nombre artístico que da fe de su visión gamberra de las cosas mezclada con un toque de humor y de pop, es retar para que el arte trascienda.

Billy King con su Dart Vader crucificado. / Fdv

Billy King es toda una figura en la movida de Vigo y un referente musical en esta ciudad desde finales de los ochenta en donde el antiguo batería de Los Cafres creó con Silvia Superstar la banda The Killer Barbies y en donde lleva tres décadas como propietario de la mítica sala La Iguana Club.

Sus primeros trabajos gráficos fueron en 1990, centrados en diseñar carteles de conciertos utilizando técnicas mixtas para esta emblemática sala, de la que es autor de su icónico logo. Empezó realizando también portadas de vinilos y Cds para varios grupos, entre ellos el suyo propio The Killer Barbies, con el que ha publicado ocho álbumes y desarrolla una carrera que dura ya 30 años con giras internacionales por Europa, USA y Japón. En los últimos años su obra plástica se centra en el uso de los aerosoles, una técnica que se denomina «Stencil Art». Dentro de su obra también ha realizado esculturas de gran tamaño en hierro y madera con forma de misiles, explosiones y envases XXL de medicación antidepresiva para el consumo de masas en la sociedad actual. Su estilo está cargado de significado, también de humor e ironía. Utiliza elementos dispares de la cultura Pop y logotipos de grandes corporaciones con nuevos significados.

Noticias relacionadas

La exposición de pintura y escultura podrá verse hasta el domingo 22 de marzo.