Araceli Gestido, en Cabo Verde con las «Mulleres Electas»

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) está presente en Cabo Verde en el II Encontro Internacional de Mulleres Electas «As Elixidas» que se desarrolla en el mencionado país africano y que impulsa el Fondo Galego de Cooperación para promover la participación igualitaria y el enfoque de género en la política local. En esta cumbre participan 130 alcaldesas y concejalas de Cabo Verde, Mozambique y Galicia, con el fin de fomentar la participación efectiva de la mujeres en el poder local e impulsar políticas municipales con perspectiva de género. Una docena de concellos gallegos están representados en las jornadas que se celebran en Praia, bajo el lema «Electas no local, unha voz global».

Coincidiendo con los actos conmemorativos del Día Internacional de las Mujeres, las alcaldesas de Cangas, Muros, Oímbra, Ponteareas, Salceda de Caselas y Burela (también presidenta de la Diputación de Lugo), junto con ocho concejalas de Ames, Arteixo, Burela, Malpica de Bergantiños, Nigrán, Santiago de Compostela y San Sadurniño, participarán en el evento, financiado por la Xunta de Galicia, y la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, a través de fondos de Cooperación y Solidaridad.

«La incorporación de las mujeres a la política resulta clave para promover la igualdad de género de manera tanto específica como transversal. No obstante, los datos revelan un bajo grado de representación femenina en todos los ámbitos de decisión, también en el municipal. Por lo que hay que contribuir al cumplimento de la meta de 5.5 de los objetivos de desarrollo sostenible que llama a asegurar a la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública» señala el Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade.

En este sentido el programa «As Elixidas». II Encontro Internacional de Mulleres Electas Locais de Cabo Verde, Mozambique y Galicia, no solo cuenta con destacadas representantes municipales de los tres países, sino también de miembros del los gobierno caboverdianos, español y gallego y con personas expertas de Naciones Unidades, del Instituto Caboverdiano para la Igualdade y Equidade de Xénero o da Universidade de Santiago de Compostela. Además, en el marco de las jornadas, se presentará la Red de Mujeres Autarcas Caboverdianas, impoirada en el ejemplo mozambicano que pudieron conocer en la primera edición del evento celebrada en A Coruña en 2024.

Está previsto que hoy tenga lugar la apertura forma l del II Encuentro Internacional de Mulleres Electas «As Elixidas» por parte de las autoridades, entre la que se citan el presidente del Fondo Galego y alcalde de Nigrán, Juan González, y el director general de Relaciones Exteriores y con la UE da Xunta de Galicia, Jesús Gamallo. A continuación tendrá lugar la conferencia inaugural «As mulleres no poder» a cargo de la ministra de Xustiza de Cabo Verde, Joana Rosa.