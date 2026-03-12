Alumnas de Paralaia simulan una asamblea de la ONU en Santiago

Las alumnas de 3º de ESO del IES Plurilingüe A Paralaia Sabela González y María Serrano, quedaron finalistas en la primera edición del debate escolar Global Classroom. El pasado 6 de marzo compitieron en la fase autonómica en las instalaciones de la Escuela Galega de Administración Pública. Se midieron un total de 80 alumnos de ocho institutos. La iniciativa se celebró en inglés y las dos estudiantes del centro moañés habían ganado en la fase de su centro. Los 80 alumnos simularon una de las sesiones de la ONU, actuando como delegados de los distintos países, debatiendo, presentado sus propuestas y negociando resoluciones.