Abal prepara un giro radical en las Fiestas del Cristo de Cangas

Las nueva concejala de Cultura del Concello de Cangas, Xiana Abal, pretende dar un giro radical a las Fiestas del Cristo. La primera decisión que adoptó, tras tomar el relevo de su compañera de gobierno Aurora Prieto, para la que solo tiene alabanzas, fue dar a conocer ya las fechas de las fiestas, que se celebrarán desde el día 21 hasta el 31 de agosto, para no hacerlas coincidir con las de Darbo, algo que sucedió el pasado año. «Un calendario que permitirá compatibilizar mejor la programación con el conjunto de la fiestas populares y eventos que se celebran en el municipio a lo largo de verano, favoreciendo así la convivencia entre diferentes celebraciones y la participación de los vecinos».

Por otra parte, desde la concejalía de Cultura se trabaja ya desde hace meses en una nueva etapa para las fiestas, con un enfoque renovado que busca actualizar y reforzar uno de los evento más importantes del calendario cultural de Cangas. «En este sentido se abrirá un tiempo nuevo en el que se pretende dar una vuelta a la organización y planificación de las Fiestas del Cristo, introduciendo mejoras en la programación, en la producción técnica y en la coordinación general de los eventos. El objetivo es avanzar hacia unas fiestas más participativas, más abiertas a la ciudadanía y también más profesionales desde el punto de vista organizativo y técnico», asegura la concejala Xiana Abal.

Entre esas líneas de trabajo que se están desarrollando se encuentra la revisión de la programación cultural y musical, la planificación más detallada de aspectos técnicos de los conciertos y espectáculos, la mejora de la coordinación entre los diferentes agentes implicados en la organización y en la incorporación de nuevas herramientas de planificación que permitan optimizar recurso y garantizar una mejora ejecución de eventos.

También se está estudiando la posibilidad de introducir cambios en determinadas localizaciones de las actividades, con objetivo de mejorar la distribución de las actividades, con el objetivo de mejorar la distribución de los espacios, facilitar la convivencia con la vida diaria de la villa y crear nuevos puntos de dinamización cultural durante las fiestas.

Otro de los aspectos es mejorar en la difusión y promoción de las fiestas, incorporando nuevas estratégicas de comunicación y contenidos audiovisuales que contribuya a reforzar la proyección de las Fiestas del Cristo tanto dentro como fuera del municipio.

La concejala señala que «las Fiestas del Cristo so una de las celebraciones más importantes de Cangas y forman parte de nuestra identidad colectiva. Nuestro objetivo es cuidar esa tradición, pero también adaptarla a los nuevos tiempos, mejorando la organización, reforzando la calidad de la programación y haciendo que cada vez más personas se sientas parte de ellas.