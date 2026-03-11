La Xunta tramita un nuevo camping rústico en Bueu: ocho cabañas en Cela

Bueu se ha convertido en un lugar atractivo y apetecible para promover campamentos de turismo rústico, en forma de cabañas con todos los servicios. En la actualidad hay dos instalaciones de estas características ya en funcionamiento y en estos momentos la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático tiene a trámite otros dos proyectos. Uno es el que promueve una empresa radicada en Silleda [SCJF Realty S.L.] para la construcción de ocho cabañas en la finca «Forqueiros Sur», en las inmediaciones de Sanamedio (Beluso). Y el segundo, que se acaba de conocer ahora, prevé también la construcción de ocho cabañas de tres estrellas en el lugar de A Grela, en la parte alta de la parroquia de Cela. Actualmente el documento se encuentra en fase de Avaliación de Impacto Ambiental Simplificada (AIAS), al igual que el de Forqueiros.

La documentación que se encuentra a exposición pública refleja que el promotor es Hugo Pérez Cabaleiro, en representación de A Grela-Cela S.L., natural de la propia parroquia y conocido influencer después de su paso por programas como «Gran Hermano» o «La isla de las tentaciones». La iniciativa se proyecta en un conjunto de once parcelas con una superficie global de 9.216 metros cuadrados, situadas muy cerca de los núcleos de O Beloso, O Río y O Burgo. El campamento constará de un edificio de servicios comunes, tipo recepción y cafetería; una piscina exterior con un kiosko y «playa artificial»; y la implantación de ocho construcciones tipo cabaña, con superficies entre 200 y 291 metros cuadrados.

Los ocho alojamientos previstos se dividirán en base a cinco tipologías, según consta en el documento de evaluación ambiental. La tipo A será una cabaña con jacuzzi circular interior, dormitorio, baño, cocina, porche, balcón con vistas a la ría de Pontevedra y una altura nunca superior a los siete metros desde la rasante del terreno hasta el arranque de la cubierta. La tipo E será una cabaña accesible, con jacuzzi circular interior, dormitorio, baño, cocina, porche y balcón. La tipo B constará de dormitorio, baño y balcón. La tipología C será una cabaña de dos dormitorios dobles y baño.

Una vista de la ría de Pontevedra desde los terrenos en los que se proyecta el campamento de cabañas de A Grela, en la parroquia de Cela, en Bueu. / Tysgal

Finalmente se prevé una construcción con espacio de cocina y comedor para uso de los alojamientos B y C –que no cuentan con este servicio– o para uso reservado.

El plano con el proyecto a trámite ambiental para un campamento de turismo en Cela, en Bueu. / Tysgal

Los promotores destacan que este nuevo campamento, en caso de que obtenga todos los permisos necesarios, contará con un acceso a través de un vial municipal y justifican la elección del espacio. «Su situación privilegiada por el entorno de incomparable belleza paisajística, su bonanza climatológica, su gastronomía, así como sus atractivos patrimoniales, además de su proximidad a Pontevedra, hace que los usuarios del campamento puedan disfrutar de muchas actividades sin tener que desplazarse a grandes distancias», recoge la memoria del proyecto presentado ante la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

Las parcelas en las que quiere implantar esta iniciativa turística son fincas de carácter rústico, una área agrícola sin explotación con cultivos herbáceos, prados y viñedos. Los promotores argumentan que el campamento aspira a crear un espacio «que preserve el carácter de ecoturismo, basándose en los principios de diseño en la armonía y la integración en el paisaje como forma de consolidar la identidad del emplazamiento del proyecto y el respeto con el territorio». En este sentido, argumentan que esta iniciativa junto al acondicionamiento de estos más de 9.000 metros cuadrados de superficie supone una forma de impedir la aparición y proliferación de especies invasoras, como la oreja de gato o Tradescantia fluminensis, acacias o eucaliptos.