Unas veteranas del remo de Cangas con premio

Vanesa Campoy Alhama tiene 45 años y es proa en la trainera del equipo de veteranas del club Vila de Cangas. Ella, como muchas madres dada la afición que hay en Cangas, llevaba desde hacía cuatro temporadas a sus dos hijos a remar al club-Noa que compite en juvenil y Óscar en infantil- y comprobó el buen ambiente que había, le atrajo este deporte y todo lo que implicaba a alrededor. Fue cuando nació en ella la posibilidad de crear un equipo de veteranas de remo, se dirigió al presidente Juan Carlos Mouzo y encontró el apoyo necesario en la directiva. Asegura que en dos o tres días ya se unieron 18 mujeres y el equipo, que ahora cuenta con 24 remeras, se puso en marcha con los entrenamientos. El año pasado se estrenaron en la liga y este pasado mes de febrero han cosechado su primera bandera en Chapela.

Pero los logros no se quedan ahí porque la Federación pola Igualdade das Mulleres de Pontevedra (Femupo) les ha otorgado su premio en la modalidad de Deporte por ser un ejemplo de perseverancia, igualdad y envejecimiento activo. La quinta edición de estos premios, que cuenta con el apoyo del Plan Social Ence, serán entregados el 11 de abril en la Finca Batacos de Pontevedra con los que intentan visibilizar referentes femeninos y reconocer a personas y colectivos que trabajan por la igualdad desde distintos ámbitos de la sociedad. Junto a las canguesas, serán premiadas en Cultura, la artesana de O Grove Montse Betanzos; en Empresa, Raquel Touceda de Fresas Touceda (A Estrada); en Asociacionismo, Albor Mulleres Rurais de Valga; y en Administración, el Centro de Información á Muller (CIM) de A Lama, Cerdedo-Cotobade y Fornelos.

Para Vanesa Campoy y para todo el equipo este premio supone una doble alegría, demuestra que «si quieres puedes», y ayuda a dar más visibilidad sobre la necesidad de equipararse a los hombres, de intentar ir a remar en igualdad. Reconocen que remando han logrado sociabilizar, disfrutar y salir de la rutina: «Esto nos aporta mucho. Hay una mujer que la ayudó con la depresión y a otra a perder el miedo al mar».

Las mujeres ya se están preparando a fondo con el entrenador y presidente del club porque el comienzo de la liga está a la vuelta de la esquina, el próximo 18 de abril, y este año ya no competirán cuatro equipos ( (Cabo, Pobra, Mera y ellas) sino que serán en principio siete al sumarse A.D. Esterana, C.R. Rianxo y C.R. Perillo. También están gestionando un proyecto para presentar en el Galp para conseguir una trainera nueva ya que utilizan la más antigua «Pedro cuesta» y ya piensan como profesionales y quieren una que no pese tanto, que haga mejor la virada y poder igualarse a los hombres.

Un equipo con edades entre los 36 a los 59 años

En la trainera reman 13 mujeres más la patrona o el patrón sustituto que tienen, José Alberto Lorenzo, pero en el equipo ya son 24y todas compaginan sus vidas profesionales o en casa con las horas de entrenamiento que empiezan con tres días en tierra con el ergómetro y uno en el mar, por la dársena del muelle de Cangas y hasta el faro o la playa de los Alemáns. Si bien, a medida que se acerca la competición hacen dos entrenamientos en tierra y dos en el mar.

La media de edad es de 47 años -la de más años quizás sea una de las mujeres que tiene 59. El único límite lo pone la normativa que no permite a menores de 35 años, pero de ahí para arriba no hay nada que las pare, asegura Vanesa Campoy que en su caso compagina su trabajo como autónoma en dos empresas de productos de bienestar y cuidados de la salud y proveedora del sector de la decoración; con el de madre también y esposa de un hombre que aunque no compite en veteranos, sí colabora mucho con el club.

Vanesa valora mucho la unión que han logrado, el compañerismo y anima a muchas mujeres en esta edad del cambio a practicar un deporte como éste, que da fuerza, convives con la naturaleza y se hace grupo ayudando unas a otras.

