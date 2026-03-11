Una ruta por Moaña con los cables telefónicos por el suelo

La ruta turística que recorre las calles del casco urbano de Moaña deja imágenes sorprendentes en el camino Canexa de Cándida Lago, por donde se sube desde la travesía Ramón Cabanillas hasta el barrio de Quintela. Los cables del tendido telefónico están rozando el suelo y los participantes en la ruta tienen que sortearlos. El edil de Servizos, Daniel Costas, asegura que llevan desde enero esperando por el arreglo, que ya se avisó al 112 y a Telefónica.