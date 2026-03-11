Rescatados dos marineros a la deriva en Ons
Se trata de los tripulantes del «Tsunami», que no sufrieron daños
Un operativo de rescate coordinado por el servicio de Gardacostas de Galicia permitió este miércoles auxiliar a dos marineros que se quedaron a la deriva frente a los cantiles de la isla de Ons, en el municipio de Bueu.
El incidente se registró en una área de especial peligro por su configuración geográfica, en las cercanías del conocido como Buraco do Inferno. El pesquero «Tsunami», con dos tripulantes a bordo, se quedó sin capacidad de maniobra debido a un fallo en la máquina cuando se encontraba a unos 600 metros de la costa.
La intervención estuvo condicionada por la situación meteorológica, marcada por mar de fondo y olas que alcanzaron los tres metros de altura. La rápida localización del buque resultó determinante para evitar que la deriva lo desplazara hacia la base de los cantiles.
El suceso finalizó con la asistencia a la embarcación y la puesta a salvo de ambos marineros. A pesar de las circunstancias complejas del rescate, no se notificaron daños personales ni en la integridad del pesquero.
- Final feliz a cuatro días en altura
- Una mujer «Spider-Man» que trae de cabeza en Moaña
- Cangas instalará cámaras de control de tráfico urbano y supervisará la rotación de coches aparcados
- BNG y PSOE abandonan al Alondras y encarecen el comedor escolar, denuncia el PP
- Muere Manuel Currás Gayo, Roque, pionero de las traídas comunales en Meira
- Moaña celebrará una Festa Cubana con música, baile y gastronomía el proximo sábado 14 de marzo
- La subasta de la urbanización de A Regueira en Cangas, a punto de quedar desierta por falta de pujas
- La Xunta tramita un nuevo camping rústico en Bueu: ocho cabañas en Cela