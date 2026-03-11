Rescatados dos marineros a la deriva en Ons

Un operativo de rescate coordinado por el servicio de Gardacostas de Galicia permitió este miércoles auxiliar a dos marineros que se quedaron a la deriva frente a los cantiles de la isla de Ons, en el municipio de Bueu.

El incidente se registró en una área de especial peligro por su configuración geográfica, en las cercanías del conocido como Buraco do Inferno. El pesquero «Tsunami», con dos tripulantes a bordo, se quedó sin capacidad de maniobra debido a un fallo en la máquina cuando se encontraba a unos 600 metros de la costa.

La intervención estuvo condicionada por la situación meteorológica, marcada por mar de fondo y olas que alcanzaron los tres metros de altura. La rápida localización del buque resultó determinante para evitar que la deriva lo desplazara hacia la base de los cantiles.

El suceso finalizó con la asistencia a la embarcación y la puesta a salvo de ambos marineros. A pesar de las circunstancias complejas del rescate, no se notificaron daños personales ni en la integridad del pesquero.