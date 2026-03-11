El Auditorio de Cangas acoge hoy, a las 19:30 horas organizado por la Asociación Memoria Histórica 28 de Agosto de Cangas, la proyección del documental «Lola» de Antonio Caeiro, que estará en la presentación esta tarde. La canguesa Lola Rodal Blanco, fallecida en 2016, vivió el terror de la Guerra Civil y su historia es la de muchos represaliados.